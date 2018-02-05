Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Лингвист раскрыл секрет писем Джека Потрошителя

Лингвист раскрыл секрет писем Джека Потрошителя

Вчера, 19:54
Специалист Андреа Нини изучил письма Джека Потрошителя. По его мнению, автором таких посланий являлся на сам маньяк.

Лингвист раскрыл секрет писем Джека Потрошителя

 

Не так давно в свет вышла книга британского лингвиста Андреа Нино из университета Манчестера, в которой он изучил более двух сотен писем, ранее приписываемых Джеку Потрошителю. О своей работе он сообщил в книге.

Джек Потрошитель стал известен в 1888 году после серии убийств в Лондоне. Злодей жестоко убивал женщин, в основном «ночных бабочек». Спустя время в редакции местных газет стали поступать письма, подписанные Джеком Потрошителем, но уже тогда Скотленд-Ярд засомневался в подлинности этих посланий.

Ученые считали, что письма маньяка являются фальсификацией, которую создали лондонские репортеры для подогрева интереса людей к делу. Итоги работы Нино подтвердил данную гипотезу. Больше всего он заинтересовался первыми письмами Потрошителя, написанные схожим почерком.

Лингвист провел немалую работу, в ходе которой нашел ряд языковых черт, свойственным только им. К примеру, автор применял глагол «to keep back», в смысле «задержать», а в поздних текстах больше использовал глагол «withhold». Этот и другие примеры говорят о «журналистской» версии возникновения писем. Таким образом репортеры хотели поднять популярность своих издания, так как первые письма приходили прямо в газеты, а не через полицию.
Никита Готский
Новости по теме
В Великобритании нашли могилу предполагаемого Джека Потрошителя
В Великобритании нашли могилу предполагаемого Джека Потрошителя

В Великобритании обнаружили могилу предполагаемого серийного убийцы конца XIX века Джека Потрошителя, которым, по мнению британца Дэвида Буллока, являлся некий

Стала известна личность «Джека Потрошителя»
Стала известна личность «Джека Потрошителя»

Автор детективов Патрисия Корнуэлл утверждает, что существуют убедительные доказательства для выявления идентичности известного серийного убийцы «Джека

Разгадавший загадку личности Джека-потрошителя специалист допустил ошибку
Разгадавший загадку личности Джека-потрошителя специалист допустил ошибку

Стало известно, что специалист, который смог определить по ДНК-тесту личность известного серийного убийцы, которого прозвали Джеком-потрошителем, ошибся в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости