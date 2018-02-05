Лингвист раскрыл секрет писем Джека Потрошителя

Специалист Андреа Нини изучил письма Джека Потрошителя. По его мнению, автором таких посланий являлся на сам маньяк.

Никита Готский

Не так давно в свет вышла книга британского лингвиста Андреа Нино из университета Манчестера, в которой он изучил более двух сотен писем, ранее приписываемых Джеку Потрошителю. О своей работе он сообщил в книге.Джек Потрошитель стал известен в 1888 году после серии убийств в Лондоне. Злодей жестоко убивал женщин, в основном «ночных бабочек». Спустя время в редакции местных газет стали поступать письма, подписанные Джеком Потрошителем, но уже тогда Скотленд-Ярд засомневался в подлинности этих посланий.Ученые считали, что письма маньяка являются фальсификацией, которую создали лондонские репортеры для подогрева интереса людей к делу. Итоги работы Нино подтвердил данную гипотезу. Больше всего он заинтересовался первыми письмами Потрошителя, написанные схожим почерком.Лингвист провел немалую работу, в ходе которой нашел ряд языковых черт, свойственным только им. К примеру, автор применял глагол «to keep back», в смысле «задержать», а в поздних текстах больше использовал глагол «withhold». Этот и другие примеры говорят о «журналистской» версии возникновения писем. Таким образом репортеры хотели поднять популярность своих издания, так как первые письма приходили прямо в газеты, а не через полицию.