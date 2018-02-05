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| | Немецкие ученые изучили бактерии, добывающие золото из руды

Немецкие ученые изучили бактерии, добывающие золото из руды

Вчера, 19:27
Ученые из Германии провели исследование микроорганизмов С. Metallidurans, способных вырабатывать из руды медь и вторичное золото. Ранее считалось, что залежи золота на планете образованы исключительно из-за землетрясений или химических превращений с участием магмы.

Немецкие ученые изучили бактерии, добывающие золото из руды

 

Специалисты из Университета Мартина-Лютера в Германии исследовали процесс жизнедеятельности микроорганизмов С. Metallidurans. В ряде способностей данных бактерий есть переработка любой руды во вторичное золото и медь без вреда для самих себя.

Прежде исследователи приходили к выводу, что золотые залежи на Земле могли быть образованы одним из двух путей: либо из-за землетрясений, либо из-за химических реакций с участием магмы. Однако, найденные в драгоценных металлах следы бактерии С. Metallidurans изменили данную точку зрения.

Cupriavidus metallidurans обнаружены в местах, где зафиксировано большое скопление ядовитых соединений меди и золота. При этом обитание во «вредной» среде не причиняет бактериям никакой трудности. Ученые ищут доступный способ сделать данные микроорганизмы полезными для людей при извлечении золота и меди с исключением образования вредных токсических веществ.
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