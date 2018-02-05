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| | В Египте обнаружена гробница с изображением домашних обезьян

В Египте обнаружена гробница с изображением домашних обезьян

Вчера, 19:07
В Египте найдена гробница возрастом в 4000 лет, принадлежащая знатной женщине – приближенной фараона. На некоторых картинах на стенах склепа домашние обезьяны собирают фрукты и танцуют под музыку.

В Египте обнаружена гробница с изображением домашних обезьян

 

Найденное археологами египетское захоронение в окрестностях Гизы возрастом достигает четырех тысяч лет и принадлежит приближенной фараона пятой династии. Стены гробницы из глины, на которой изображены разнообразные росписи. Среди прочих рисунков изображена сама покойная, наблюдающая за рыбалкой и охотой. Кроме того, есть и рисунки с домашними обезьянами, которые умели танцевать под музыку и собирать фрукты.

Тем не менее, в гробнице нет тела женщины, в честь которой построено данное сооружение. У археологов есть предположение, что в западной части Гизы есть еще один склеп, в котором и захоронена приближенная фараона, поиском гробницы и заняты ученые. Специалисты делают предположение, что второе захоронение не единственное в той местности, и существует возможность найти еще большее количество древних артефактов.
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