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Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

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| | Ученые: Жизнь пришельцев схожа с пчелиным ульем

Ученые: Жизнь пришельцев схожа с пчелиным ульем

Вчера, 19:04
Иерархия общества пришельцев схожа с пчелиным ульем. Так считают некоторые специалисты.

Ученые: Жизнь пришельцев схожа с пчелиным ульем

 

К настоящему моменту ученые не смогли доказать существование представителей внеземной цивилизации, но тем не менее они не прекращают высказывать все новые версии касательно их жизни и устройства сообществ пришельцев. Специалисты заявили, что принимая во внимание то, что стая особей более жизнеспособна, чем одиночки, можно предположить следующее: инопланетный социум подобен пчелинному. Социум дает возможность гуманоидам продолжительное время существовать, развиваться и нормально питаться. Как и пчелы, вне социума внеземное создание быстро умирает, при этом у каждого из них имеется свое место в группе и собственные разграниченные обязанности. Это устройство помогает им с огромной эффективностью покорять новые миры.
Никита Готский
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