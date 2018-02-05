Ученые: Жизнь пришельцев схожа с пчелиным ульем

Иерархия общества пришельцев схожа с пчелиным ульем. Так считают некоторые специалисты.

Никита Готский

К настоящему моменту ученые не смогли доказать существование представителей внеземной цивилизации, но тем не менее они не прекращают высказывать все новые версии касательно их жизни и устройства сообществ пришельцев. Специалисты заявили, что принимая во внимание то, что стая особей более жизнеспособна, чем одиночки, можно предположить следующее: инопланетный социум подобен пчелинному. Социум дает возможность гуманоидам продолжительное время существовать, развиваться и нормально питаться. Как и пчелы, вне социума внеземное создание быстро умирает, при этом у каждого из них имеется свое место в группе и собственные разграниченные обязанности. Это устройство помогает им с огромной эффективностью покорять новые миры.