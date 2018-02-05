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| | НЛО начинает атаковать Землю: В США пришельцы умертвили сотни птиц

НЛО начинает атаковать Землю: В США пришельцы умертвили сотни птиц

Вчера, 18:17
В США сотни птиц, летящих по небу, внезапно погибли и массово стали падать на землю. Теоретики заговора и уфологи утверждают, что птицы первыми подверглись атаке НЛО в воздухе.

 

Стало известно, что в американском штате Юта, в городе Драпер более 200 скворцов внезапно скончались во время перелета. Потрясенные свидетели говорят, что птицы просто падали с неба, а некоторые очевидцы заметили в небе рядом с летящими птицами неопознанный летающий объект. Местные уфологи отказываются верить, что инцидент был несчастным случаем.

 

Охотники за НЛО утверждают, что массовая гибель птиц, вероятно, была совершена инопланетной атакой. Напомним, ранее СМИ сообщали, что в конце прошлого месяца одновременно в двух штата США заметили группы НЛО.
Светлана Славянская
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