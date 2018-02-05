"Росатом" назвал искусственными версии прессы о выбросе рутения в атмосферу

Внимание иностранных репортеров, которые описывают новые гипотезы о причинах попадания радиоактивного рутения в атмосферу Земли осенью минувшего года с заводов «Росатома» являются не правдивыми и никакой связи с высоким уровнем рутения-106 и объединением «Маяк» нет.
После этого французские СМИ обнародовали очередную версию, по которой увеличение уровня рутения произошло в процессе переработки на вышеупомянутой фабрике облученного ядерного горючего для создания источника на базе церия-144. Его требовалось использовать в ходе международного научного опыта в сфере элементарных частиц Borexino.