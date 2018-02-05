Внимание иностранных репортеров, которые описывают новые гипотезы о причинах попадания радиоактивного рутения в атмосферу Земли осенью минувшего года с заводов «Росатома» являются не правдивыми и никакой связи с высоким уровнем рутения-106 и объединением «Маяк» нет. Внимание иностранных репортеров, которые описывают новые гипотезы о причинах попадания радиоактивного рутения в атмосферу Земли осенью минувшего года с заводов «Росатома» являются не правдивыми и никакой связи с высоким уровнем рутения-106 и объединением «Маяк» нет.

Ранее были опубликованы версии комиссии, членами которой оказались ученые из РФ и ЕС. Они пришли к выводу, что возникновение рутения в атмосфере не принесло каких-либо последствий для населения. Эксперты считают, что вердикт комиссии исключает выдвигаемые прежде гипотезы о произошедшем выбросе с завода «Маяк» в Челябинской области.

Никита Готский

«Росатом» считает неверными утверждения западной прессы касательно причин попадания рутения в атмосферу. Об этом сообщили представители компании.После этого французские СМИ обнародовали очередную версию, по которой увеличение уровня рутения произошло в процессе переработки на вышеупомянутой фабрике облученного ядерного горючего для создания источника на базе церия-144. Его требовалось использовать в ходе международного научного опыта в сфере элементарных частиц Borexino.