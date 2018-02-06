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| | Научные достижения мира остаются неизвестными для многих россиян

Научные достижения мира остаются неизвестными для многих россиян

Сегодня, 01:30
По ранее проведенном опросе среди жителей России оказалось, что более половины россиян не слыхали о последних научных исследованиях ученых.

Научные достижения мира остаются неизвестными для многих россиян

 

Среди жителей России, ко Дню празднования российской науки, был проведен опрос о известных научных испытаниях. Оказалось, что 72% опрошенных граждан не знают ни единого научного открытия сделанного русскими учеными. Остальные начали предполагать, что ученые России продвигаются в таких отраслях науки, как компьютерная технология, медицина и оборонная промышленность. Также, многие опрошенные граждане считают, что большой рост в области науки принадлежит мировым ученым, а наши эксперты немного отстают в технологиях от своих заграничных сотрудников. Лишь 20% опрошенных россиян видят превосходство русской науки над мировой.

Отметим, что по историческим данным, в 1724 году император Петр I выдал указ о создании академии наук. С тех пор каждый год 8 февраля отмечается День российской науки.
Пелагея Лебединская
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