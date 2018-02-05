Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Tesla построит виртуальную распределенную электростанцию в Австралии

Tesla построит виртуальную распределенную электростанцию в Австралии

Вчера, 23:30
Правительство Австралии объявило о сотрудничестве с Tesla. На этот раз американская компания построит первую в мире распределенную виртуальную электростанцию.

Tesla построит виртуальную распределенную электростанцию в Австралии

 

Правительство Южной Австралии договорилось с руководством Tesla о создании виртуальной электростанции, которая поможет на треть снизить себестоимость электричества для конечных потребителей. Для этого австралийские домохозяйства снабдят солнечными батареями и панелями Powerwall 2. Проект будет реализоваться в два этапа. На первом виртуальные электростанции получат всего чуть более тысячи домовладений. В случае успешной реализации первого этапа еще 24 тысячи домохозяйств будут оснащены панелями и батареями, всего таких владений будет около 50 тысяч. Излишки электроэнергии направят в сеть.

Финансироваться данный проект будет за счет продаж электроэнергии и при помощи государственных средств из фонда возобновляемых источников энергии.
Виктория Озерова
Новости по теме
Компания Tesla выиграла тендер на создание крупнейшего аккумулятора
Компания Tesla выиграла тендер на создание крупнейшего аккумулятора

Компания Tesla, специализирующаяся на производстве электромобилей и устройств для них, выиграла тендер на создание крупнейшего в мире литий-ионного

В Нидерландах запустят виртуальную электростанцию
В Нидерландах запустят виртуальную электростанцию

В Нидерландах компании Tesla, Eneco и SolarEdge планируют запустить виртуальную электростанцию под названием CrowdNett. Суть этого проекта заключается в

Apple построит в Китае солнечную электростанцию на 200 МВт
Apple построит в Китае солнечную электростанцию на 200 МВт

Накануне известная американская мультимедийная корпорация Apple объявила о планах по началу строительства в Китае новой солнечной электростанции, мощность

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости