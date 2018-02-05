Tesla построит виртуальную распределенную электростанцию в Австралии

Правительство Австралии объявило о сотрудничестве с Tesla. На этот раз американская компания построит первую в мире распределенную виртуальную электростанцию.

Виктория Озерова

Правительство Южной Австралии договорилось с руководством Tesla о создании виртуальной электростанции, которая поможет на треть снизить себестоимость электричества для конечных потребителей. Для этого австралийские домохозяйства снабдят солнечными батареями и панелями Powerwall 2. Проект будет реализоваться в два этапа. На первом виртуальные электростанции получат всего чуть более тысячи домовладений. В случае успешной реализации первого этапа еще 24 тысячи домохозяйств будут оснащены панелями и батареями, всего таких владений будет около 50 тысяч. Излишки электроэнергии направят в сеть.Финансироваться данный проект будет за счет продаж электроэнергии и при помощи государственных средств из фонда возобновляемых источников энергии.