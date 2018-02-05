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| | В России всю неделю можно будет наблюдать за полетом МКС

В России всю неделю можно будет наблюдать за полетом МКС

Сегодня, 14:41
Россияне в течение недели по вечерам смогут следить за полетом Международной космической станции. Об этом проинформировали в Московском Планетарии.

В России всю неделю можно будет наблюдать за полетом МКС

 

В Планетарии столицы РФ рассказали, что с 5 по 13 февраля почти со всех уголков России будет виден полет МКС. Станцию можно будет увидеть без помощи каких-то приборов в каждый из этих дней после 18:00. В пресс-службе планетария отметили, что при этом «поймать» МКС при помощи оптического прибора будет практически невозможно. Наблюдать станцию можно будет в виде яркого быстро движущегося светила. Для того чтобы станция была видна, нужно наличие сразу нескольких условий: она должна освещаться Солнцем и отражать его свет как Луна. По мере движения МКС ее цвет будет меняться на красно-оранжевый.

Ярослав Турилов, глава астрономического отдела планетария, рассказал, что понаблюдать за МКС помогут специальные приложения на смартфонах – МКС Детектор или ISS Spotter.
Виктория Озерова
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