В России всю неделю можно будет наблюдать за полетом МКС

Россияне в течение недели по вечерам смогут следить за полетом Международной космической станции. Об этом проинформировали в Московском Планетарии.

Виктория Озерова

В Планетарии столицы РФ рассказали, что с 5 по 13 февраля почти со всех уголков России будет виден полет МКС. Станцию можно будет увидеть без помощи каких-то приборов в каждый из этих дней после 18:00. В пресс-службе планетария отметили, что при этом «поймать» МКС при помощи оптического прибора будет практически невозможно. Наблюдать станцию можно будет в виде яркого быстро движущегося светила. Для того чтобы станция была видна, нужно наличие сразу нескольких условий: она должна освещаться Солнцем и отражать его свет как Луна. По мере движения МКС ее цвет будет меняться на красно-оранжевый.Ярослав Турилов, глава астрономического отдела планетария, рассказал, что понаблюдать за МКС помогут специальные приложения на смартфонах – МКС Детектор или ISS Spotter.