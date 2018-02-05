В Екатеринбурге увидят парад планет 7-9 февраля

Жители Екатеринбурга смогут вскоре увидеть парад планет в небе. Об этом поведали научные сотрудники Уральского федерального университета.

Никита Готский

По их словам, такое редкое явление последний раз произошло около 50 лет назад, но снова увидеть его можно через несколько дней. Планеты Марс и Юпитер, вставшие на одной линии, можно рассмотреть невооруженным взглядом, причем даже без бинокля.По мнению астрономов из Екатеринбурга, данные космические объекты хорошо станет видно в южной части неба. Через 3-4 дня возле Юпитера появится Луна, далее Марс жители города увидят на фоне спутника земли. Как говорят специалисты, это очень простые ориентиры для той группы лиц, кто намерен научиться разбираться в небесном пространстве. После этого планеты будут видны еще почти шесть месяцев, но без ориентира в виде Луны. Кто не осведомлен о карте звездного неба, тем довольно проблематично станет возможным обнаружить планеты.