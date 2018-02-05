Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | В Екатеринбурге увидят парад планет 7-9 февраля

В Екатеринбурге увидят парад планет 7-9 февраля

Сегодня, 14:38
Жители Екатеринбурга смогут вскоре увидеть парад планет в небе. Об этом поведали научные сотрудники Уральского федерального университета.

В Екатеринбурге увидят парад планет 7-9 февраля

 

По их словам, такое редкое явление последний раз произошло около 50 лет назад, но снова увидеть его можно через несколько дней. Планеты Марс и Юпитер, вставшие на одной линии, можно рассмотреть невооруженным взглядом, причем даже без бинокля.

По мнению астрономов из Екатеринбурга, данные космические объекты хорошо станет видно в южной части неба. Через 3-4 дня возле Юпитера появится Луна, далее Марс жители города увидят на фоне спутника земли. Как говорят специалисты, это очень простые ориентиры для той группы лиц, кто намерен научиться разбираться в небесном пространстве. После этого планеты будут видны еще почти шесть месяцев, но без ориентира в виде Луны. Кто не осведомлен о карте звездного неба, тем довольно проблематично станет возможным обнаружить планеты.
Никита Готский
Новости по теме
Жители Екатеринбурга увидят парад планет в сентябре
Жители Екатеринбурга увидят парад планет в сентябре

В сентябре жители Екатеринбурга смогут увидеть редкое явление парад планет. Об этом рассказали сотрудники местной обсерватории.

Жители Урала видели сближение Луны и Юпитера
Жители Урала видели сближение Луны и Юпитера

Гигант Юпитер и Луна на время стали соседями – в секторе неба их отделял всего один градус. Явление сближения планет наблюдалось в ночь на 8 мая жителями Урала.

Планеты перед рассветом устраивают «построение» над Омском
Планеты перед рассветом устраивают «построение» над Омском

Астрономы информируют, что одно из наиболее захватывающих явлений в природе – парад самых ярких планет Солнечной системы, можно будет увидеть 7 ноября на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости