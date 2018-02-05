В Екатеринбурге увидят парад планет 7-9 февраля

По их словам, такое редкое явление последний раз произошло около 50 лет назад, но снова увидеть его можно через несколько дней. Планеты Марс и Юпитер, вставшие на одной линии, можно рассмотреть невооруженным взглядом, причем даже без бинокля.
По мнению астрономов из Екатеринбурга, данные космические объекты хорошо станет видно в южной части неба. Через 3-4 дня возле Юпитера появится Луна, далее Марс жители города увидят на фоне спутника земли. Как говорят специалисты, это очень простые ориентиры для той группы лиц, кто намерен научиться разбираться в небесном пространстве. После этого планеты будут видны еще почти шесть месяцев, но без ориентира в виде Луны. Кто не осведомлен о карте звездного неба, тем довольно проблематично станет возможным обнаружить планеты.