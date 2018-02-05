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| | Ученые с помощью ДНК-оригами придали форму наночастицам из металла

Ученые с помощью ДНК-оригами придали форму наночастицам из металла

Сегодня, 14:19
Железные наночастицы обрели форму с помощью ДНК-оригами. Научным проектом занимались эксперты из Дании, Финляндии и США.

Ученые с помощью ДНК-оригами придали форму наночастицам из металла

 

Уже сейчас ученым доступен метод применения ДНК-оригами для предоставления формы определенным структурам типа наночастиц из металла и полупроводника. Такой подход использовали европейские и американские ученые, соединив ДНК-оригами с литографическими методами для получения металлической частицы требуемой формы.

Молекула ДНК четко заданной формы применялась как шаблон, первоначально наносившийся на кремниевую поверхность, а далее задававший форму очередного слоя, послужившего маской для осаждения металла. В результате работы ученые получали металлические частицы необходимого типа на кварце или нитриде кремния.

Полученную методику эксперты использовали в формировании металлических структур нужной формы. Авторы применили ряд типов сложенных молекул ДНК, а форма частиц выбиралась по способу их дальнейшего применения для оптики. К примеру, золотые наночастицы в виде бабочки можно использовать как плазмонные антенны, которые могут принимать сигнал в допустимом диапазоне, а из хиральных частиц несложно сделать биосенсоры для определения активных молекул.
Никита Готский
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