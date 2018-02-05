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| | Hubble показал итог столкновения двух галактик миллиард лет назад

Hubble показал итог столкновения двух галактик миллиард лет назад

Вчера, 22:20
Телескоп Hubble предоставил интересные кадры, сделанные в космосе. Он запечатлел столкновение двух галактик, произошедшее миллиард лет назад.

Hubble показал итог столкновения двух галактик миллиард лет назад

 

На необычной фотографии можно увидеть результат громадной космической катастрофы. В итоге столкновения возникла одиночная галактика NGC 7252 с очень непонятной формой, известной также как «Мирный атом».

В центральной части можно рассмотреть некую «мини-спираль», которая являет собой вращающийся диск из светящего газа, где происходит мощное звездообразование. При помощи спектографа научные сотрудники Европейской южной обсерватории сумели измерить движение газа внутри диска. Ученые определили, что у галактики присутствует устойчиво передвигающийся центр и истекающие из него потоки горячего газа. Ранее астрономы предполагали, что спираль, которая находится в центре, вращается в направлении, противоположном иным фрагментам галактики, но в данное время в отношении движения звезд стало ясно, что в реальности они вращаются по единому маршруту.
Никита Готский
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