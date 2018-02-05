В Китае нашли 24-метровый древний саркофаг

В Китае в провинции Сычуань рабочими был найден древний саркофаг, который составляет в длину 24 метра, и по своей форме похож на лодку.

Пелагея Лебединская

Ученые археологи огласили эту находку самым большим по размерам историческим экспонатом, который был когда либо найден на территории Китая. Специалисты датируют возраст находки примерно на 202 год до н э — 8 год н э, это были времена предшествующие периоду династии Западная Хань. Внешние данные саркофага значительно отличаются от ранее обнаруженных экспонатов того времени. Этот саркофаг, по предположениям ученых, мог быть частью культа погребения важных на то время особ, проживавших на территории Китая более 2 тыс лет назад. Именно в то время проводили погребения в саркофагах.Отметим, что в данный момент находку, которая может пролить много интересных фактов на те исторически времена, отправили в лабораторию на дальнейшее исследование специалистами.