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| | Ученые создали пломбу, которая сама лечит больной зуб

Ученые создали пломбу, которая сама лечит больной зуб

Сегодня, 13:06
Данная разработка принадлежит ученым из Гарварда и университета Ноттингема. Совместными усилиями под руководством биохимика Адама Селиза специалистам удалось создать пломбу на основе стволовых клеток.

Ученые создали пломбу, которая сама лечит больной зуб

 

С помощью нового изобретения медики смогут сохранить зубы своих пациентов, поскольку инновационная пломба обладает способностью к саморегенерации, тем самым избавив людей от последствий неудачных операций.

Согласно данным статистики, 15% случай некачественного пломбирования зуба приводят сначала к удалению пульпы, а спустя некоторое время и самого зуба, который после сложных врачебных манипуляций ослабел и лишился своей главной функции, измельчения пищи.

Новая пломба будет сама лечить больной зуб, который сохранится на долгое время, и не будет разрушаться, при этом ее установка будет проходить по той же схеме, что применяется при установке обычной пломбы.
Пойда Анна
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