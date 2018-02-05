Ученые создали пломбу, которая сама лечит больной зуб

Данная разработка принадлежит ученым из Гарварда и университета Ноттингема. Совместными усилиями под руководством биохимика Адама Селиза специалистам удалось создать пломбу на основе стволовых клеток.

Пойда Анна

С помощью нового изобретения медики смогут сохранить зубы своих пациентов, поскольку инновационная пломба обладает способностью к саморегенерации, тем самым избавив людей от последствий неудачных операций.Согласно данным статистики, 15% случай некачественного пломбирования зуба приводят сначала к удалению пульпы, а спустя некоторое время и самого зуба, который после сложных врачебных манипуляций ослабел и лишился своей главной функции, измельчения пищи.Новая пломба будет сама лечить больной зуб, который сохранится на долгое время, и не будет разрушаться, при этом ее установка будет проходить по той же схеме, что применяется при установке обычной пломбы.