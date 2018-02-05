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| | Эксперты: Жареная картошка спасет от облысения

Эксперты: Жареная картошка спасет от облысения

Сегодня, 12:23
Эксперты выдвинули новую версию борьбы против облысения. Они считают, что в этом деле в помощи станет картошка фри, точнее химикаты, содержащиеся в ней.

Эксперты: Жареная картошка спасет от облысения

 

Ученые из Японии сделали эксперимент в ходе, которого выяснилось, что с помощи полидиметилсилоксана, каковой добавляется в масло для жарки картошки фри, что бы не подымалась пена, можно вырастить на месте облысения новые зародыши волосяных фолликулов. Специалистам Университета Йокогамы удалось с помощи полидиметилсилоксана вырастить более 5 000 зародышей волосяных фолликулов, которые пересадили на лысых подопытных грызунов. Спустя некоторое время у мышей выросли пучки волос. Ученые считают, что такой метод поможет и людям страдающих от облысения.

Ранее, похожий эксперимент, осенью прошедшего года, проводили и южнокорейские ученые. У их подопытных мышей уже через 28 суток начался обновляться рост шерстяного покрова.
Пелагея Лебединская
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