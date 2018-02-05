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| | Названы 6 причин, увеличивающих риск рака полового члена мужчины

Названы 6 причин, увеличивающих риск рака полового члена мужчины

Сегодня, 12:03
Немецкие ученые в направлении онкологии озвучили 6 причин, увеличивающих риск рака полового члена мужчины. Хотя этот вид опухолей не самый распространённым, однако мужчины должны проявлять особую внимательность к симптомам.

Названы 6 причин, увеличивающих риск рака полового члена мужчины

 

Фимоз. Это заболевание , при котором крайняя плоть пениса не раскрывается достаточно , чтобы полностью вынуть наружу головку полового члена. Этот дефект увеличивает риск инфекций и рака полового члена. Для снижения такого риска важна консультация врача, так как вероятно понадобится хирургическое вмешательство (обрезание).

Папилломавирус . Заботе о собственном здоровье, поспособствует регулярная сдача анализов и вакцинация .

Полигамность. Чем больше рандомных партнеров у мужчины, тем выше риск заболевания детородного органа.

Курение. Некоторые исследования показывают взаимосвязь курения с раком, иные ее не подтверждают.

Травмы органа. Повреждения члена также считаются фактором риска.

Ультрафиолетовая радиация. Получающие облучение ультрафиолетом мужчины попадают в повышенного группу риска.
Петр Иванов
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