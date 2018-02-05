Названы 6 причин, увеличивающих риск рака полового члена мужчины

Фимоз. Это заболевание , при котором крайняя плоть пениса не раскрывается достаточно , чтобы полностью вынуть наружу головку полового члена. Этот дефект увеличивает риск инфекций и рака полового члена. Для снижения такого риска важна консультация врача, так как вероятно понадобится хирургическое вмешательство (обрезание).
Папилломавирус . Заботе о собственном здоровье, поспособствует регулярная сдача анализов и вакцинация .
Полигамность. Чем больше рандомных партнеров у мужчины, тем выше риск заболевания детородного органа.
Курение. Некоторые исследования показывают взаимосвязь курения с раком, иные ее не подтверждают.
Травмы органа. Повреждения члена также считаются фактором риска.
Ультрафиолетовая радиация. Получающие облучение ультрафиолетом мужчины попадают в повышенного группу риска.