Названы 6 причин, увеличивающих риск рака полового члена мужчины

Немецкие ученые в направлении онкологии озвучили 6 причин, увеличивающих риск рака полового члена мужчины. Хотя этот вид опухолей не самый распространённым, однако мужчины должны проявлять особую внимательность к симптомам.

Петр Иванов

Фимоз. Это заболевание , при котором крайняя плоть пениса не раскрывается достаточно , чтобы полностью вынуть наружу головку полового члена. Этот дефект увеличивает риск инфекций и рака полового члена. Для снижения такого риска важна консультация врача, так как вероятно понадобится хирургическое вмешательство (обрезание).Папилломавирус . Заботе о собственном здоровье, поспособствует регулярная сдача анализов и вакцинация .Полигамность. Чем больше рандомных партнеров у мужчины, тем выше риск заболевания детородного органа.Курение. Некоторые исследования показывают взаимосвязь курения с раком, иные ее не подтверждают.Травмы органа. Повреждения члена также считаются фактором риска.Ультрафиолетовая радиация. Получающие облучение ультрафиолетом мужчины попадают в повышенного группу риска.