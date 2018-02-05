Онкологи назвали 3 способа, которые могут защитить от рака

Большинство американских онкологов заявляют, что многие раковые заболевания поддаются лечению на ранних этапах. Ученые назвали несколько способов, которые помогут защитить организм человека от смертельного заболевания.

Светлана Славянская

По оценкам, в течение следующих 10 лет смертность от рака возрастет до 14 миллионов в год, в настоящее время - 8,8 миллионов. Ведущий врач Грег Харт из онкологического центра Рондебош, а также профессор Карл Альбрехт рассказали, что многие виды рака связаны с диетой и образом жизни. Онкологи сообщили, что есть три простых мер предосторожности, которые каждый может предпринять.В первую очередь важно иметь здоровые привычки в еде. Также следует держаться подальше от солнца и защищать кожу от ультрафиолетового излучения при помощи солнцезащитных кремов. Третье правило гласит, что важно прекратить курить.