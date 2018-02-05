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| | Онкологи назвали 3 способа, которые могут защитить от рака

Онкологи назвали 3 способа, которые могут защитить от рака

Сегодня, 11:13
Большинство американских онкологов заявляют, что многие раковые заболевания поддаются лечению на ранних этапах. Ученые назвали несколько способов, которые помогут защитить организм человека от смертельного заболевания.

Онкологи назвали 3 способа, которые могут защитить от рака

 

По оценкам, в течение следующих 10 лет смертность от рака возрастет до 14 миллионов в год, в настоящее время - 8,8 миллионов. Ведущий врач Грег Харт из онкологического центра Рондебош, а также профессор Карл Альбрехт рассказали, что многие виды рака связаны с диетой и образом жизни. Онкологи сообщили, что есть три простых мер предосторожности, которые каждый может предпринять.

В первую очередь важно иметь здоровые привычки в еде. Также следует держаться подальше от солнца и защищать кожу от ультрафиолетового излучения при помощи солнцезащитных кремов. Третье правило гласит, что важно прекратить курить.
Светлана Славянская
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