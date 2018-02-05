В Москве состоялось заседание членов круглого стола, посвященного теме «Добыча полезных ископаемых в космосе: настоящее и будущее», который стал часть международного симпозиума. В рамках данного мероприятия Павел Ананьев, занимающий пост главы центра горных технологий, рассказал о последних достижениях в этой сфере.

Пойда Анна

Ведущими пунктами, которые Ананьев представил на заседании, были работа космических буровых установок, а также успех, достигнутый при добыче воды на Луне. Руководитель центра также подчеркнул трудолюбие своих специалистов, которые упорно продвигают и дорабатывают проект по освоению космической сырьевой базы, несмотря на запреты со стороны международных властей.Последние ввели запрет на усовершенствование системы космического майнинга, направленного на природные объекты в космосе, аргументируя свою позицию законами космического права, которые относят космос к общему наследию человечества, что делает его неприкосновенным.