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| | Эксперт из РФ сообщил о перспективах космического майнинга

Эксперт из РФ сообщил о перспективах космического майнинга

Сегодня, 10:48
В Москве состоялось заседание членов круглого стола, посвященного теме «Добыча полезных ископаемых в космосе: настоящее и будущее», который стал часть международного симпозиума. В рамках данного мероприятия Павел Ананьев, занимающий пост главы центра горных технологий, рассказал о последних достижениях в этой сфере.

Эксперт из РФ сообщил о перспективах космического майнинга

 

Ведущими пунктами, которые Ананьев представил на заседании, были работа космических буровых установок, а также успех, достигнутый при добыче воды на Луне. Руководитель центра также подчеркнул трудолюбие своих специалистов, которые упорно продвигают и дорабатывают проект по освоению космической сырьевой базы, несмотря на запреты со стороны международных властей.

Последние ввели запрет на усовершенствование системы космического майнинга, направленного на природные объекты в космосе, аргументируя свою позицию законами космического права, которые относят космос к общему наследию человечества, что делает его неприкосновенным.
Пойда Анна
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