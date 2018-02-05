ВОЗ называет алкоголь причиной семи видов рака

Представители Всемирной организации здравоохранения выступили с предупреждением относительно того, что между употреблением алкоголя и рядом онкологических заболеваний имеется серьезная связь. Приурочен данный доклад был ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

Представители ВОЗ утверждают, что спиртные напитки могут вызывать, как минимум, семь видов раковых заболеваний, среди которых рак кишечника, печени, гортани, ротовой полости, горла, пищевода и молочной железы.

Сотрудники ВОЗ утверждают, что главным канцерогеном в алкоголе является этанол. Он всячески повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкогольной и табачной продукции увеличивает риск онкологического заболевания в несколько раз, что подчеркивают в ВОЗ.

В организации, помимо всего прочего, также связали рост вероятности возникновения рака с количеством потребляемого спиртного. У женщин риск рака молочной железы повышается более чем на 50%, если она выпивает до четырех бокалов вина в день. На 130% эта вероятность увеличивается при восьми бокалах в день. ВОЗ отмечает также и то, что осведомленность человека о связи спиртных напитков и рака находится на весьма низком уровне.

Николай Офицеров