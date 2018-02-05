Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | ВОЗ называет алкоголь причиной семи видов рака

ВОЗ называет алкоголь причиной семи видов рака

Сегодня, 09:46
Представители Всемирной организации здравоохранения выступили с предупреждением относительно того, что между употреблением алкоголя и рядом онкологических заболеваний имеется серьезная связь. Приурочен данный доклад был ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.
 

ВОЗ называет алкоголь причиной семи видов рака

 

Представители ВОЗ утверждают, что спиртные напитки могут вызывать, как минимум, семь видов раковых заболеваний, среди которых рак кишечника, печени, гортани, ротовой полости, горла, пищевода и молочной железы.
 
Сотрудники ВОЗ утверждают, что главным канцерогеном в алкоголе является этанол. Он всячески повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкогольной и табачной продукции увеличивает риск онкологического заболевания в несколько раз, что подчеркивают в ВОЗ.
 
В организации, помимо всего прочего, также связали рост вероятности возникновения рака с количеством потребляемого спиртного. У женщин риск рака молочной железы повышается более чем на 50%, если она выпивает до четырех бокалов вина в день. На 130% эта вероятность увеличивается при восьми бокалах в день. ВОЗ отмечает также и то, что осведомленность человека о связи спиртных напитков и рака находится на весьма низком уровне.

Николай Офицеров
Новости по теме
Ученые: Всего один алкогольный напиток в день увеличивает риск рака молочной железы
Ученые: Всего один алкогольный напиток в день увеличивает риск рака молочной железы

Всего один бокал вина или другого алкогольного напитка в день повышает риск заболевания раком молочной железы. Об этом говорится в новом отчете Американского

Ученые назвали 7 видов рака, возникающих из-за употребления алкоголя
Ученые назвали 7 видов рака, возникающих из-за употребления алкоголя

Ученые назвали 7 видов рака, которые возникают из-за употребления алкоголя. Результаты эксперимента представлены в научном издании Addiction.

Ученые: Алкоголь способен вызывать семь видов рака
Ученые: Алкоголь способен вызывать семь видов рака

Непосредственной причиной возникновения рака ученые назвали злоупотреблением алкоголем. Также медики отметили, что спиртные напитки способны вызывать до семи

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости