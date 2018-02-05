Пришельцы пьют алкоголь: На Бермудских островах НЛО похитили ром

Британские уфологи заявили, что представители инопланетной расы могут также увлекаться алкоголем, как и люди. На днях группа НЛО похитили сбережения рома на Бермудских островах.

Светлана Славянская

7 февраля в Сент-Джордже международная группа уфологов соберется обсудить последние данные о высадке пришельцев на Землю. Охотники за НЛО заявляют, что инопланетяне часто высаживаются на Бермудских островах, чтобы похитить алкогольные напитки, в том числе и ром. Также с данной территории часто неизвестным образом исчезают мопеды.Уфологи считают, что пришельцы похищают людей только в тех случаях, когда выпьют слишком много рома. Ранее специалисты в данной области заявляли, что инопланетяне высаживаются на Бермудские острова с одобрения правительств Великобритании и США.