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| | Над Чувашией заметили загодочный луч света

Над Чувашией заметили загодочный луч света

Вчера, 22:23
Очевидцы запечатлели на камеры в Чувашии странный луч света. Затем фотографии выложили в социальные сети. Пользователи активно обсуждают данную публикацию, выдвигая различные гипотезы относительно происхождения этого явления.

Над Чувашией заметили загодочный луч света

 

Автор снимка начал изучать Википедию и нашел определение значения слова гало. По мнению человека, сфотографировавшего таинственный луч света в небе над Чувашией, он стал свидетелем именно этого оптического феномена. Гало появляется вокруг Солнца, Луны или иных мощных источников света. Данный феномен имеет множество разновидностей и представляет собой привлекательное зрелище. Автор фото опубликовал в комментарии к снимку информацию, которую нашел в Сети относительно природы происхождения этого явления.

Такое объяснение не понравилось зарубежным уфологам. По мнению исследователей космоса, луч света в небе может свидетельствовать о прибытии пришельцев на нашу планету. Сейчас пользователи спорят по этому поводу, одни поддерживают уфологов, другие критикуют их.
Домбровский Сергей
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