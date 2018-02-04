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| | Китай оснастит атомные подлодки технологией ИИ

Китай оснастит атомные подлодки технологией ИИ

Вчера, 20:42
Китай внедрит в атомные подводные лодки технологию искусственного интеллекта (ИИ). Сведения об этом распространяют местные издания. На данный момент активно ведутся работы в этом направлении.

Китай оснастит атомные подлодки технологией ИИ

 

По словам ученых, искусственный интеллект снизит психологическую нагрузку с членов команды субмарины, особенно с капитана. ИИ проанализируют текущее положение вещей, спрогнозирует возможные развития ситуаций в определенных условиях меняющейся среды. По мнению экспертов, капитаны подлодок испытывают огромные перегрузки, так как долго находятся в закрытом пространстве. В каютах возникает нехватка кислорода, это приводит к ухудшению работы мозга человека и отрицательно сказывается на результатах работы.

ИИ поможет принимать правильные и быстрые решения в состоянии неопределенности. Китай большое внимание уделяет развитию науки. Пекин поставил перед КНР цель – перегнать США по технологическому развитию в том числе и военной сфере. Ради достижения желаемого в армию забирают высококвалифицированных инженеров и ученых.
Домбровский Сергей
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