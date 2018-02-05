Через 30 лет Ростовская область может превратиться в субтропики

Лучшие климатологи области поведали о 20 наиболее вероятных климатических изменениях, которые грозят Дону в ближайшие 30 лет. Специалисты склонны считать, что скорее всего к 2050 году на этой территории климат позволит выращивать мандарины и чай.

Пойда Анна

Согласно результатам исследования, уровень влажности и объем осадков в Ростовской области в последние годы стали таким же, как и в субтропиках, о чем свидетельствует аномально теплый декабрь в 2017 году.Однако такая погода может негативно сказаться на птицах и растениях, так как первые обманувшись теплой погодой могут начать размножаться, а пришедшие морозы погубят неприспособленное к холоду юное потомство.В среднем температура воздуха в текущем году увеличилась более чем на 1,5 градусов и в будущем будет только расти.