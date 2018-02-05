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Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

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| | Через 30 лет Ростовская область может превратиться в субтропики

Через 30 лет Ростовская область может превратиться в субтропики

Сегодня, 03:30
Лучшие климатологи области поведали о 20 наиболее вероятных климатических изменениях, которые грозят Дону в ближайшие 30 лет. Специалисты склонны считать, что скорее всего к 2050 году на этой территории климат позволит выращивать мандарины и чай.

Через 30 лет Ростовская область может превратиться в субтропики

 

Согласно результатам исследования, уровень влажности и объем осадков в Ростовской области в последние годы стали таким же, как и в субтропиках, о чем свидетельствует аномально теплый декабрь в 2017 году.

Однако такая погода может негативно сказаться на птицах и растениях, так как первые обманувшись теплой погодой могут начать размножаться, а пришедшие морозы погубят неприспособленное к холоду юное потомство.

В среднем температура воздуха в текущем году увеличилась более чем на 1,5 градусов и в будущем будет только расти.
Пойда Анна
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