Древние фрески доказывают инопланетное происхождение Иисуса Христа

Ученые и религиозные деятели на протяжении веков спорят о причинах возникновения жизни на Земле. Исследователи внимательно изучили древние фрески и нашли в них доказательства инопланетного происхождения Сына Божия Иисуса Христа.

Историки вспомнили сообщение из главной книги христиан Библии о Вифлеемской звезде, которая чересчур ярко горела в небе. Волхвы и прорицатели заметили ее и предсказали появление в Израиле Спасителя. Позже данный рассказ породил теорию о космическом корабле пришельцев, посетивших Землю. Данную версию поддерживали некоторые уфологи. В Библии рассказывается, как Иисус Христос исцелил смертельно больных людей. Такие способности могут делать исключительно высшие существа. После этого воскрешать мертвых научились апостолы Спасителя Петр и Павел, он передал последователям тайные знания.

Домбровский Сергей

В 60-х XX века югославский студент сделал фотографии фресок, расположенных на высоте 15 метров в монастыре Высокие Дечаны. Храм находится в Косово. Древнее строение возвели в XIV веке во времена правителя Стефана Дечанского. На фресках изображены люди в космических кораблях, на них же видно Иисуса Христа. Среди ученых данные снимки вызвали настоящий переполох. Под летательными аппаратами находятся испуганные люди, смотрящие вверх на светящиеся огни. По словам исследователей, на фото запечатлены НЛО.