Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Древние фрески доказывают инопланетное происхождение Иисуса Христа

Древние фрески доказывают инопланетное происхождение Иисуса Христа

Вчера, 17:05
Ученые и религиозные деятели на протяжении веков спорят о причинах возникновения жизни на Земле. Исследователи внимательно изучили древние фрески и нашли в них доказательства инопланетного происхождения Сына Божия Иисуса Христа.

Древние фрески доказывают инопланетное происхождение Иисуса Христа

 

Историки вспомнили сообщение из главной книги христиан Библии о Вифлеемской звезде, которая чересчур ярко горела в небе. Волхвы и прорицатели заметили ее и предсказали появление в Израиле Спасителя. Позже данный рассказ породил теорию о космическом корабле пришельцев, посетивших Землю. Данную версию поддерживали некоторые уфологи. В Библии рассказывается, как Иисус Христос исцелил смертельно больных людей. Такие способности могут делать исключительно высшие существа. После этого воскрешать мертвых научились апостолы Спасителя Петр и Павел, он передал последователям тайные знания.

Древние фрески доказывают инопланетное происхождение Иисуса Христа

 

В 60-х XX века югославский студент сделал фотографии фресок, расположенных на высоте 15 метров в монастыре Высокие Дечаны. Храм находится в Косово. Древнее строение возвели в XIV веке во времена правителя Стефана Дечанского. На фресках изображены люди в космических кораблях, на них же видно Иисуса Христа. Среди ученых данные снимки вызвали настоящий переполох. Под летательными аппаратами находятся испуганные люди, смотрящие вверх на светящиеся огни. По словам исследователей, на фото запечатлены НЛО.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Историки заявили о реальности существования Иисуса Христа
Историки заявили о реальности существования Иисуса Христа

Существование Иисуса Христа имеет немалое значение для науки. В данной теме разбирались специалисты по истории. 

Ученые нашли НЛО на изображении распятия Христа в Грузии
Ученые нашли НЛО на изображении распятия Христа в Грузии

Некоторые эксперты полагают, что Иисус Христос являлся пришельцем и доказательством тому являются его феноменальные способности. Ученые пошли дальше

Ученые: Иисус Христос родился в Крыму
Ученые: Иисус Христос родился в Крыму

Книжные интернет-магазины начали продавать книги «Христос родился в Крыму», в которых ученые рассказывают о проведенных многочисленных исследованиях,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости