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| | В NASA подтвердили существование признаков жизни на Титане

В NASA подтвердили существование признаков жизни на Титане

Вчера, 23:30
Уже не одно издание, как зарубежное, так и российское опубликовало новость о том, что на единственном спутнике Сатурна Титане есть признаки жизни. Известие массово разошлось по Сети еще и потому, что данные подтвердили в NASA. Сотрудники Космического агентства обнаружили на объекте соединение, которое могло быть базой для клеточных организмов. Им оказался винил цианид.

В NASA подтвердили существование признаков жизни на Титане

 

Ученые предполагают, что он может быть использован в структуре клеток, которые служат основой организма живых существ, которые могут выжить в метановых океанах Луны. Обнаружить винил цианид на высоте 200 километров над поверхностью спутника окольцованной планеты с помощью зонда Cassini, а также в одном из озер сатурнианского сателлита. Обнаруженные данные подтвердили гипотезу астрономов о том, что форма из первичного супа на Титане существует и может формироваться и процветать даже при том, что условия на спутнике Сатурна достаточно суровые.

Специалисты, к сожалению, не видели форм жизни, использующих винил цианид в своей клеточной структуре, но специалисты из университета Корнелла доказали, что они вполне могут существовать. Как только все составляющие сойдутся в правильных пропорциях, Титан станет колыбелью новой цивилизации.
Дарья Светозарова
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