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| | Ученые нашли взаимосвязь между ростом и отношениями влюбленных

Ученые нашли взаимосвязь между ростом и отношениями влюбленных

Вчера, 21:20
Эксперты из США определили, каким образом рост влияет на взаимоотношения мужчины и женщины. Оказалось, что союз с высоким мужчиной зачастую бывает счастливым и длительным.

Ученые нашли взаимосвязь между ростом и отношениями влюбленных

 

Большинство представительниц прекрасной половины человечества уверены, что рост возлюбленного имеет важное значение. Их уверенность подтвердил и научный эксперимент. Исследователи определили, что семья действительно более счастливая и крепкая, если глава семейства ростом выше среднего.

При этом ученые смогли объяснить данный факт с помощью репродуктивной биологии – более предпочтителен тот самец, который сможет защитить самку, а высокие мужчины ассоциируются не только с умением защитить и обиходить даму, но и оплодотворить в кратчайшие сроки семенем более высокого качества.
Дарья Светозарова
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