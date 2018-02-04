Ученые нашли взаимосвязь между ростом и отношениями влюбленных

Эксперты из США определили, каким образом рост влияет на взаимоотношения мужчины и женщины. Оказалось, что союз с высоким мужчиной зачастую бывает счастливым и длительным.

Дарья Светозарова

Большинство представительниц прекрасной половины человечества уверены, что рост возлюбленного имеет важное значение. Их уверенность подтвердил и научный эксперимент. Исследователи определили, что семья действительно более счастливая и крепкая, если глава семейства ростом выше среднего.При этом ученые смогли объяснить данный факт с помощью репродуктивной биологии – более предпочтителен тот самец, который сможет защитить самку, а высокие мужчины ассоциируются не только с умением защитить и обиходить даму, но и оплодотворить в кратчайшие сроки семенем более высокого качества.