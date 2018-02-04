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| | Экс-чиновник Британии раскрыл тайну о НЛО

Экс-чиновник Британии раскрыл тайну о НЛО

Сегодня, 14:25
Бывший чиновник Великобритании Ник Поул после двадцати лет работы решил поведать тайну человечества. В 90-е Поулом шла разработка по нейтрализации инопланетян, потому что на самом деле нападения гуманоидов существуют.

Экс-чиновник Британии раскрыл тайну о НЛО

 

Бывшему чиновнику посчастливилось провести исследования кожи инопланетных существ. Ник Поул установил, что покровы схожи по ДНК с животными нашей планеты. Из этого можно сделать вывод: существа могут быть очень далекими родственниками млекопитающих или других представителей фауны.

Сотрудники бывшего правительства Британии рассекретили эксперименты над пришельцами с 1985 по 2006 годы. После этого подписка о неразглашении считалась аннулированной.

И вот, в 2018 Ник Поул решил поделиться увиденным о гуманоидах. Известно, что правительство нашло 3 образца кожи инопланетных существ, которые долгое время исследовали.
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