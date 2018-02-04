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| | Илон Маск населит Марс генномодифицированными людьми

Илон Маск населит Марс генномодифицированными людьми

Сегодня, 13:41
Обладатель многомиллиардного состояния, основатель компании SpaceX Илон Маск объявил, что снарядит экспедицию на Марс уже в ближайшие семь-восемь лет. Однако для жизни на Красной планете современные люди не годятся. Соседку Земли, по мнению бывшего члена президентского совета США, смогут колонизировать только генномодифицированные homo sapiens.

Илон Маск населит Марс генномодифицированными людьми

 

С детства будущий миллиардер увлекался фантастикой и зачитывался романами Айзека Азимова. И теперь Маск уверен, что человечество обречено на гибель, поскольку Голубая планета находится в большой опасности. Поэтому людям уже сейчас нужно активно осваивать Вселенную, а начать можно с Марса. Первый полет бывший советник президента Трампа наметил на 2024-2025 годы.

В перспективе он хочет основать на Красной планете город-миллионер. Однако на втором этапе Маску понадобятся жители для этого мегаполиса. Стать марсианами смогут только люди, способные выдерживать низкие температуры и радиационные облучения. Сообщается, что компании миллиардера уже приступили к исследованиям в этой области.
Дарья Светозарова
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