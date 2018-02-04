Илон Маск населит Марс генномодифицированными людьми

Обладатель многомиллиардного состояния, основатель компании SpaceX Илон Маск объявил, что снарядит экспедицию на Марс уже в ближайшие семь-восемь лет. Однако для жизни на Красной планете современные люди не годятся. Соседку Земли, по мнению бывшего члена президентского совета США, смогут колонизировать только генномодифицированные homo sapiens.

Дарья Светозарова

С детства будущий миллиардер увлекался фантастикой и зачитывался романами Айзека Азимова. И теперь Маск уверен, что человечество обречено на гибель, поскольку Голубая планета находится в большой опасности. Поэтому людям уже сейчас нужно активно осваивать Вселенную, а начать можно с Марса. Первый полет бывший советник президента Трампа наметил на 2024-2025 годы.В перспективе он хочет основать на Красной планете город-миллионер. Однако на втором этапе Маску понадобятся жители для этого мегаполиса. Стать марсианами смогут только люди, способные выдерживать низкие температуры и радиационные облучения. Сообщается, что компании миллиардера уже приступили к исследованиям в этой области.