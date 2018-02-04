Учёные из Китая клонировали яванскую макаку

Генетики клонировали яванскую макаку. Принцип клонирования был основан на методе раздвоения овечки Долли в 1996 году. Животных назвали Чжун-Чжун и Хуа-Хуа.

Специалисты считают, что данное клонирование является самым успешным проектом в плане копирования генов. Эксперт из Ватикана Элио Сгречч предполагает, что в будущем на основании этого метода можно будет делать клонирование людей, но от таких переворотов человечество окажется в большой опасности.Русская Православная Церковь во главе иеромонаха Дмитрия высказали свое мнение об опыте. Иконнослужитель сказал, что кроме жестоких издевательств над животными нет ничего зловешего в клонировании. Также Дмитрий считает, что клонирование несет больше отрицательного, чем положительного. С помощью клонов учёные и врачи смогут добывать себе органы. Иеромонах думает, что это аморально.