В Сингапуре собираются отправить в стратосферу пилотируемый воздушный шар

В Сингапуре планируют запустить пилотируемый воздушный шар. В мае этого года произойдет дебютный запуск в стратосферу.

Для того, чтобы определить участника полёта избрали 26 лучших пилотов. В ходе отбора удалось выбрать счастливчика. Запускать воздушный шар хотят с австралийского города Алис-Спрингс. Полёт будет осуществляться в специальной капсуле. Она будет закреплена к воздушному шару – рассказал глава компании. В оболочке будет поддерживаться определенное давление, а также температура не будет ниже или выше 28 градусов Цельсия. Впервые пилот преодолеет так называемый «предел Армстронга» (высота, которая достигает 19200 метров над уровнем морем). Если шар не будет оснащен специальным оборудованием, то пилот одержит парогазовую эмфизему, которая приводит к смерти.Начало проекта разработано ещё в 2013 году. Уже в 2015 специалисты хотели запустить летающий объект на 50-летие образования государства, но экспертам не удалось создать стратостат к этому времени. К тому же комитет по гражданской авиации запретил проводить подобный эксперимент. В 2016 году разработчикам удалось запустить беспилотный воздушный шар на высоту 30 км, позже опыт повторили, но уже на борту стратоста находились мыши. Животным удалось побывать в озоносфере, которая граничит с космосом 1 час 50 минут.Сколько стоит разработанный проект никто не оглашает, но в 2014 году глава In.Genius поведал о затратах, на всё обошлось около 7,6 миллионов долларов.