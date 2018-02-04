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| | Инопланетяне обучают студентов в Кембридже: Опубликованы новые доказательства вторжения

Инопланетяне обучают студентов в Кембридже: Опубликованы новые доказательства вторжения

Сегодня, 12:30
В графстве Кембридшир, расположенном в восточной Англии, обнаружили несколько НЛО. Специалисты полагают, что инопланетяне могут иметь отношение к известному университету, обучая в Кембридже студентов. Об этом говорится в отчётах, предоставленных журналистом Дэвидом Саттоном.

Инопланетяне обучают студентов в Кембридже: Опубликованы новые доказательства вторжения

 

Данные показывают, что ситуация обострилась уже в 2015 году. С того времени Кембридшир стали чаще посещать пришельцы. Некоторые уфологи ранее уже выдвигали версию, что выход Британии из Евросоюза – это результат воздействия внеземного разума. Сейчас же, британский журналист Дэвид Саттон считает, что инопланетяне могут быть повсюду. Он собрал несколько снимков, на которых видно, что внеземные существа способны и обучать студентов Кембриджа. Некоторые преподаватели говорят, что руководство даже общается между собой на внеземном языке.

Инопланетяне обучают студентов в Кембридже: Опубликованы новые доказательства вторжения

 

«Они могут превращаться в людей и влиять на разумы других лиц», - рассказал один из очевидцев, который сталкивался с кораблём пришельцев. В 2017 году к изучению паранормальных явлений присоединились и полицейские. Дело в том, что всё чаще стали поступать заявления о похищении, а также убийстве детей. Родители при этом утверждают, что видели внеземной разум.

Инопланетяне обучают студентов в Кембридже: Опубликованы новые доказательства вторжения

 

Соответствующая статистика, по данным британских уфологов, с каждым годом становится всё хуже. За 2017 год поступило 999 вызовов о появлении НЛО в небе над графством. Этот показатель насторожил и Скотта Уоринга, который называет Британию одним из самых опасных государств с паранормальными явлениями. Основатель Восточной Англезии, Тони Бакингем, считает, что пришельцы по-прежнему в Кембридже. Он призвал всё чаще смотреть в небо, чтобы не пропустить момент появления НЛО.
Вещий Олег
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