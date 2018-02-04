Ученые нашли хиральные фононы в двумерных полупроводниках

В результате исследований группа ученых, среди которых находились представители США, Европы и Азии, обнаружила хиральные фононы в двумерных полупроводниках. В результате колебания решетки зафиксировано отсутствие симметрии. Атомы селена вращаются, а вольфрама остаются неподвижными.

Домбровский Сергей

По словам специалистов, такое явление можно использовать в вилотронике – в этой отрасли огромное значение имеет движение электронов при передаче информации. Заряженные частицы расположены на участках наименьшей разрешенной энергии в зонах проводимости. Такие области называются долинами, их применяют для кодирования данных. С помощью фононов воздействуют на процесс перемещения электронов между полупроводниками. На нынешнем этапе развития технологий, транспортировка зарядов недостаточна разработана. Ученые пытаются достичь успеха в этой отрасли.По мнению физиков, наличие хиральных фононов в двумерных решетках обеспечивает особое состояние фазовых переходов по причине рассеивания электронов. Ранее на основе фононов эксперты создали модель квадрупольного топологического изолятора.