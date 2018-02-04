Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Ученые нашли хиральные фононы в двумерных полупроводниках

Ученые нашли хиральные фононы в двумерных полупроводниках

Сегодня, 11:14
В результате исследований группа ученых, среди которых находились представители США, Европы и Азии, обнаружила хиральные фононы в двумерных полупроводниках. В результате колебания решетки зафиксировано отсутствие симметрии. Атомы селена вращаются, а вольфрама остаются неподвижными.

Ученые нашли хиральные фононы в двумерных полупроводниках

 

По словам специалистов, такое явление можно использовать в вилотронике – в этой отрасли огромное значение имеет движение электронов при передаче информации. Заряженные частицы расположены на участках наименьшей разрешенной энергии в зонах проводимости. Такие области называются долинами, их применяют для кодирования данных. С помощью фононов воздействуют на процесс перемещения электронов между полупроводниками. На нынешнем этапе развития технологий, транспортировка зарядов недостаточна разработана. Ученые пытаются достичь успеха в этой отрасли.

По мнению физиков, наличие хиральных фононов в двумерных решетках обеспечивает особое состояние фазовых переходов по причине рассеивания электронов. Ранее на основе фононов эксперты создали модель квадрупольного топологического изолятора.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Ученые продемонстрировали атлас свойств двумерных металлов
Ученые продемонстрировали атлас свойств двумерных металлов

Эксперты из Финляндии создали атлас свойств двумерных металлов. Работой занимались научные сотрудники Университета Йювяскаля.

Ученые нашли способ создавать решетки из электронов звуком
Ученые нашли способ создавать решетки из электронов звуком

Ученые мирового сообщества проделали серьезную работу и научились создавать решетки из электронов звуком, об этом сообщают СМИ со ссылкой на профильные

Физики научились управлять движением отдельных электронов в молекуле
Физики научились управлять движением отдельных электронов в молекуле

Ученые научились контролировать движение, которое совершают электроны внутри молекул. Об этом сообщили западные научные издания.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости