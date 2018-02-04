Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Учёные используют космические лазеры для наблюдения за льдом

Учёные используют космические лазеры для наблюдения за льдом

Сегодня, 11:00
Процесс таяния льда, а также скорость этого очень важно, чтобы понимать масштабы и временные рамки того, когда и как наступит глобальное потепление. Для лучшего изучения подобного эксперты будут пользоваться особыми космическими лазерами, установленными на Grace Follow-On и IceSat-2, по информации издания HotGeo.

Учёные используют космические лазеры для наблюдения за льдом

 

Первый является преемником особого немецко-американского корабля, проработавшего 15 лет и относящегося к высокоэффективным гравитационным. Отличается Grace Follow-On прежде всего по количеству – здесь два аппарата, расстояние между которыми при движении составит 220 километров. В числе приборов стоит упомянуть о специальном лазерном дальномере, которые будет высчитывать всё с более высокой точностью.

Второй аппарат, IceSat-2, выпустит зелёные лучи по ледовому покрытию планеты, измеряя, какая у него форма. Это станет возможно благодаря микроимпульсивному лазеру, эффективному в связи с возможностью работать не менее 8 лет.

Ирина Летинская
Новости по теме
Стало известно, почему продажи Prestigio Grace R7 провалились в России
Стало известно, почему продажи Prestigio Grace R7 провалились в России

Prestigio Grace R7 начал продаваться в России ещё в 2016 году. На тот момент его по достоинству мало кто смог оценить. Разработчики в дальнейшем значительно

Honda модернизировала гибридный седан Grace
Honda модернизировала гибридный седан Grace

Бренд Honda обнародовал фотографии обновленного 4-дверного автомобиля, ориентированного на японского потребителя. Седан Honda Grace оборудован другими

Ученые обнаружили способ победить глобальное потепление с помощью лазера
Ученые обнаружили способ победить глобальное потепление с помощью лазера

Учёные нашли способ остановить глобальное потепление на Земле при помощи лазеров. Даже относительно слабые лазеры при ясной погоде могут изменить структуру

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости