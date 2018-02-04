Учёные используют космические лазеры для наблюдения за льдом

Процесс таяния льда, а также скорость этого очень важно, чтобы понимать масштабы и временные рамки того, когда и как наступит глобальное потепление. Для лучшего изучения подобного эксперты будут пользоваться особыми космическими лазерами, установленными на Grace Follow-On и IceSat-2, по информации издания HotGeo.

Первый является преемником особого немецко-американского корабля, проработавшего 15 лет и относящегося к высокоэффективным гравитационным. Отличается Grace Follow-On прежде всего по количеству – здесь два аппарата, расстояние между которыми при движении составит 220 километров. В числе приборов стоит упомянуть о специальном лазерном дальномере, которые будет высчитывать всё с более высокой точностью.

Второй аппарат, IceSat-2, выпустит зелёные лучи по ледовому покрытию планеты, измеряя, какая у него форма. Это станет возможно благодаря микроимпульсивному лазеру, эффективному в связи с возможностью работать не менее 8 лет.

Ирина Летинская