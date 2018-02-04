Учёные используют космические лазеры для наблюдения за льдом

Учёные используют космические лазеры для наблюдения за льдомСегодня, 11:00
Prestigio Grace R7 начал продаваться в России ещё в 2016 году. На тот момент его по достоинству мало кто смог оценить. Разработчики в дальнейшем значительно
Бренд Honda обнародовал фотографии обновленного 4-дверного автомобиля, ориентированного на японского потребителя. Седан Honda Grace оборудован другими
Учёные нашли способ остановить глобальное потепление на Земле при помощи лазеров. Даже относительно слабые лазеры при ясной погоде могут изменить структуру