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| | Учёные: Больным раком нужно больше ухода

Учёные: Больным раком нужно больше ухода

Сегодня, 10:59
Учёные из Университета Лидса в Великобритании провели исследование и сделали выводы, что больные раком нужно больше больничного ухода. Так получится избежать значительного количества смертей, как сообщает новостное издание HotGeo.

Учёные: Больным раком нужно больше ухода

 

Ведущий автор Люси Циглер отметила, что хоть наука и активно прогрессирует в плане лечения онкологических заболеваний, статистика показывает, что большинство умирает. В частности, летальный исход характерен для половины пациентов с раком в Великобритании. Однако эксперт заявляет, что больные онкологией нуждаются в большем уходе, чем есть, хотя сами за ним и не так часто обращаются.

Для понимания, насколько это нужно, учёные из Университета Лидса сделали научную работу, которую финансировала благотворительная организация Cancer Research Yorkshire. Они провели исследование, определив, что, в основном, за видом больничного ухода, известном, как паллиативная помощь, обращалось всего две трети изученных пациентов. При этом, они старались это делать по минимуму, что верным в корне не является.

Ирина Летинская
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