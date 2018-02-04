Учёные: Больным раком нужно больше ухода

Учёные: Больным раком нужно больше уходаСегодня, 10:59
Многим из пациентов, которые страдали от рака легких в США, не предоставлялось нужное лечение. Данный вывод сделали американские эксперты, основываясь на
Специалисты из Университета Шеффилда выяснили, что к 2035 году могут погибнуть более 135 тысяч пациентов, столкнувшихся с раком из-за употребления алкоголя.
Учёные из Оксфордского института выяснили, что золотые наночастицы, облученные радиацией, могут доставлять лекарство к раковым клеткам. По мнению специалистов,