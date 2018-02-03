В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Мнения

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Проблема, о которой не принято говорить.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Ученые: Глобальное потепление убьет белых медведей

Ученые: Глобальное потепление убьет белых медведей

Вчера, 22:13
Ученые Калифорнийского университета провели основательное исследование: на протяжении двух лет они наблюдали за жизнью белых медведей. Результаты исследования неутешительны – животных ждет гибель. Сокращение популяции за последнее десятилетие составило 40%.

Ученые: Глобальное потепление убьет белых медведей

 

Ежегодно эколог Энтони Пагано и его коллеги чипировали медведиц. Самцы не участвовали в исследовании. На основании полученных данных специалисты провели анализ поведения, миграции и питания подопечных. Изучив девять особей, экологи остановились на мнении, что медведям просто не хватает еды.

Жизнь исследуемых тесно связана с холодом. Основной рацион полярных медведей – это мясо тюленей. Выяснилось, для жизнеобеспечения им приходится тратить много энергии. Глобальное потепление разрушает ледники, тюлени уходят, охотиться хищникам не на кого. Медведи физически не могут приспособиться к новым условиям и голодают.

Уже к 2030 году поголовье представителей этого вида станет критически низким. А через двадцать лет – белые медведи могут исчезнуть с лица Земли.
Новости по теме
Ученые сообщили, что арктические косатки ведут охоту на белых медведей
Ученые сообщили, что арктические косатки ведут охоту на белых медведей

Ученые сообщили, что арктические косатки ведут охоту на белых медведей. Гренландские зоологи из Университета Манитобы заявили, что косатки охотятся на главных

Ученые: К 2050 году с Земли могут исчезнуть более 30% белых медведей
Ученые: К 2050 году с Земли могут исчезнуть более 30% белых медведей

Из-за таяния арктических льдов популяция белых медведей в следующие 35 лет может сократиться более чем на 30%. К такому выводу пришли специалисты из Службы

Глобальное потепление уничтожит 30% белых медведей
Глобальное потепление уничтожит 30% белых медведей

Представители Международного союза природоохраны (МСПО) предположили, что вследствие глобального потепления на Земле могут погибнуть до 30 процентов полярных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости