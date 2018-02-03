Ученые: Глобальное потепление убьет белых медведей

Ученые Калифорнийского университета провели основательное исследование: на протяжении двух лет они наблюдали за жизнью белых медведей. Результаты исследования неутешительны – животных ждет гибель. Сокращение популяции за последнее десятилетие составило 40%.

Ежегодно эколог Энтони Пагано и его коллеги чипировали медведиц. Самцы не участвовали в исследовании. На основании полученных данных специалисты провели анализ поведения, миграции и питания подопечных. Изучив девять особей, экологи остановились на мнении, что медведям просто не хватает еды.Жизнь исследуемых тесно связана с холодом. Основной рацион полярных медведей – это мясо тюленей. Выяснилось, для жизнеобеспечения им приходится тратить много энергии. Глобальное потепление разрушает ледники, тюлени уходят, охотиться хищникам не на кого. Медведи физически не могут приспособиться к новым условиям и голодают.Уже к 2030 году поголовье представителей этого вида станет критически низким. А через двадцать лет – белые медведи могут исчезнуть с лица Земли.