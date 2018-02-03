Ученые вычислили секс-возраст для максимального удовольствия от интима

В США сотрудники Индианского университета провели социологический опрос, в котором участвовали пять тысяч человек. В результате этого исследования выяснилось, что наибольшее удовольствие от секса люди получают по достижении 60-летнего возраста.

Домбровский Сергей

Респондентами выступали одинокие граждане. Вопреки бытующему мнению о том, что с годами уровень гормонов снижается и любовные утехи становятся недоступными для лиц преклонного возраста, опрос выявил обратную ситуацию. Пик наслаждения от секса у мужчин наблюдается в 64 года, а у женщин – в 66. По словам участников исследования, в этом возрасте они не испытывают скованности, все комплексы и волнения остаются далеко позади, человек просто получает удовольствие и не думает о последствиях.Ранее медики распространяли информацию о том, что с возрастом уровень наслаждения от интимной жизни снижается. Однако опрос людей на улице выявил обратную тенденцию. Информацию об этом исследовании сообщает Daily Mail.