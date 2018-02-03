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| | Нестандартные формы галактик более распространены, нежели предполагали ученые

Нестандартные формы галактик более распространены, нежели предполагали ученые

Вчера, 19:57
Млечный путь удивил астрономов своей строгой формой организации. По теоретическим предположениям ученых, наша галактика должна состоять из хаотически перемещающихся обломков. На самом деле в Солнечной системе все упорядочено.

Нестандартные формы галактик более распространены, нежели предполагали ученые

 

Ранее физики называли Млечный путь исключением из правил. Затем астрономы лучше изучили Андромеду. Это скопление космических тел тоже оказалось упорядоченным. По словам ученых, галактики во Вселенной с нестандартными формами встречаются гораздо чаще, нежели прежде предполагали исследователи. К подобной категории относится и Альфа Центавра. Три наиболее изученные галактики свидетельствуют о том, то Млечный путь не является исключением из общих закономерностей.

По словам физиков, человек мало знает о происхождении Вселенной. Различных теорий существует множество. Некоторые из них кажутся фантастикой, другие являются более правдоподобными, но доказать на 100% теоретики ничего не могут, подобно философам, постоянно спорящим о том, что возникло раньше, курица или яйцо.
Домбровский Сергей
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