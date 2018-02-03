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| | С помощью Google Maps в Антарктиде обнаружена подводная база НЛО

С помощью Google Maps в Антарктиде обнаружена подводная база НЛО

Вчера, 19:26
В Антарктиде был обнаружен одинокий айсберг, под которым расположена подводная база инопланетян. Об этом стало известно благодаря снимкам, полученным в программе Google Maps.

С помощью Google Maps в Антарктиде обнаружена подводная база НЛО

 

Программа представляет собой информационный картографический сервис, в котором можно посмотреть снимки из космоса. На одной из фотографий специалисты обнаружили подводную базу инопланетян. Охотники за НЛО утверждают, что там созданы идеальные условия для создания колонии внеземных существ. Дело в том, что если человеческий организм не выдерживает при аномально низких и высоких температурах, то организм инопланетянина, возможно, может приспосабливаться к окружающей среде.

Уфологи считают, что помимо подводной базы инопланетян в Антарктиде можно обнаружить и внеземные существа. Инопланетяне могут там и не скрываться, потому что плотность населения на материке чрезмерно низкая, а исследовательские группы людей ходят по заранее установленному маршруту. Для человечества расположение базы инопланетян в Антарктиде является хорошей новостью. Дело в том, что расстояния от материка до густонаселённых городов слишком велико, но внеземные технологии могут сильно превосходить человеческие, поэтому пришельцы за короткие сроки могут уничтожить людей.
Вещий Олег
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