В Египте археологи выявили гробницу высокопоставленной чиновницы

Раскопками занималась группа местных археологов, которые смогли обнаружить важное захоронение внутри пирамиды Гизы на территории Каира. Они также выявили раритетные фрески, на которых были запечатлены древние обыденные занятия, например, сцены сбора фруктов, рыбалки и охоты, при этом сама мумия внутри отсутствовала.
Исследователи предполагают, что могилу могли разграбить еще много лет назад, поскольку предметы, предположительно ранее находившиеся в этой гробнице, всплывали аукционах, меньшая их часть хранится в частных коллекциях, а большая – в государственных музеях.