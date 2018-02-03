В Египте археологи выявили гробницу высокопоставленной чиновницы

Находка датируется периодом правления пятой династии фараонов Древнего Египта, приблизительно 2504 — 2347 годы до нашей эры. Информацию об удивительном открытии обнародовал Халед аль-Аннани, занимающий пост министра по делам памятников древности Египта.

Раскопками занималась группа местных археологов, которые смогли обнаружить важное захоронение внутри пирамиды Гизы на территории Каира. Они также выявили раритетные фрески, на которых были запечатлены древние обыденные занятия, например, сцены сбора фруктов, рыбалки и охоты, при этом сама мумия внутри отсутствовала.

Пойда Анна

Исследователи предполагают, что могилу могли разграбить еще много лет назад, поскольку предметы, предположительно ранее находившиеся в этой гробнице, всплывали аукционах, меньшая их часть хранится в частных коллекциях, а большая – в государственных музеях.