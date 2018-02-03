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| | Археологи наткнулись на следы мифической «Великой армии викингов» в Англии

Археологи наткнулись на следы мифической «Великой армии викингов» в Англии

Вчера, 20:00
На территории Англии ученые нашли следы мифической «Великой армии викингов». В данном случае под следами подразумевается гигантское захоронение на севере страны. 40 лет назад в этой могиле упокоили множество останков, предположительно принадлежавших воинам «Великой языческой армии».

Археологи наткнулись на следы мифической «Великой армии викингов» в Англии

 

На «Великую армию викингов» возлагают ответственность за разграбление племен кельтов на территории Британии во времена средневековья. Археолог Кэт Джармэн, сотрудничающая с Бристольским университетом, подчеркнула, что останки, найденные в Рептоне, нуждаются в более точной датировке, поскольку современной науке крайне мало известно о первых походах скандинавских воинов, которые впоследствии стали базой для первых поселений этих народов на острове.

Команда Джармэн повторно датировала останки и учла ранее упущенный фактор. Эксперты заявили, что рацион человека воздействует на изотопный состав костей и других тканей тела. К примеру, если в меню преобладали рыба и другие морепродукты, то в организме едока могло скопиться большое количество углерода. Этот показатель у народов, употребляющих «земную» пищу, значительно ниже.

Анализ показал, что в могиле покоятся двести человек, скончавшиеся примерно в 872-885 годах. Это совпадает с датой похода «Великой армии викингов», но вовсе не доказывает, что покойники – это скандинавы, погибшие в боях с англосаксами.
Дарья Светозарова
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