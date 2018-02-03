Археологи наткнулись на следы мифической «Великой армии викингов» в Англии

На территории Англии ученые нашли следы мифической «Великой армии викингов». В данном случае под следами подразумевается гигантское захоронение на севере страны. 40 лет назад в этой могиле упокоили множество останков, предположительно принадлежавших воинам «Великой языческой армии».

Дарья Светозарова

На «Великую армию викингов» возлагают ответственность за разграбление племен кельтов на территории Британии во времена средневековья. Археолог Кэт Джармэн, сотрудничающая с Бристольским университетом, подчеркнула, что останки, найденные в Рептоне, нуждаются в более точной датировке, поскольку современной науке крайне мало известно о первых походах скандинавских воинов, которые впоследствии стали базой для первых поселений этих народов на острове.Команда Джармэн повторно датировала останки и учла ранее упущенный фактор. Эксперты заявили, что рацион человека воздействует на изотопный состав костей и других тканей тела. К примеру, если в меню преобладали рыба и другие морепродукты, то в организме едока могло скопиться большое количество углерода. Этот показатель у народов, употребляющих «земную» пищу, значительно ниже.Анализ показал, что в могиле покоятся двести человек, скончавшиеся примерно в 872-885 годах. Это совпадает с датой похода «Великой армии викингов», но вовсе не доказывает, что покойники – это скандинавы, погибшие в боях с англосаксами.