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| | Учёные: В организме есть "встроенный таймер" мутаций

Учёные: В организме есть "встроенный таймер" мутаций

Вчера, 19:00
Эксперты из Университета Дьюка убеждены, что мутации в организме не случайны. Учёным удалось вычислить ген регенерации.

Учёные: В организме есть "встроенный таймер" мутаций

 

Данную теорию уже приводили первооткрыватели ДНК Джеймс Уотсон и Френсис Крик в 1953 году, когда написали статью. В ней было сказано о двойной спирали. В ходе эксперимента бывали моменты, когда нуклеотиды не понятно по какой причине меняли свою форму и сразу же происходили мутации в организме. Когда дело дошло до исследования нуклеотидов Г (гуанин) и Т (тиамин), учёные обнаружили: в них происходят кратковременные перестройки. После этого специалисты разработали две формы перестроек - «таутомерные» и «анионные». Анионные формы являлись мутагенами и стрессовыми факторами организма. Именно поэтому при копировании ДНК образовывались ошибки при неправильной форме нуклеотидов.

Спустя 65 лет ученые наконец-то смогли подтвердить образование мутагенеза. Данный проект является одним из главных открытий этого года. Если ученые разработают метод воздействия на «счетчик ДНК», в дальнейшем не будет таких недугов, которые имеют бабушки и дедушки XXI века. Эксперты разрабатывают препарат, который повлияет на процесс мутации.

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