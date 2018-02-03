В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Мнения

В метро Москвы стало не безопасно: Как распознать извращенца «прижималу» за спиной?

Проблема, о которой не принято говорить.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Учёные: Люди появились на другой планете, а потом перебрались на Землю

Учёные: Люди появились на другой планете, а потом перебрались на Землю

Вчера, 16:57
Исследователь Эллис Сильвер в своём труде «Люди не с Земли» заявила, что человечество появилось на другой планете, а потом перебралось на Землю. По мнению эксперта, слишком различается физиология людей и других живых существ, как сообщает VistaNews.

Учёные: Люди появились на другой планете, а потом перебрались на Землю

 

Эллис Сильвер отметила, что на Землю человечество попало, прилетев на космических кораблях. К Солнечной системе люди направились, потому что наша планета – очень плодовитая. Там ещё до того, как появился человек, была весьма разнообразная биосфера. У людей совсем другой иммунитет по структуре, определённые моменты физиологии и так далее. Есть отличия в атмосфере, ландшафте и солнечном излучении.

Отдельное внимание Эллис Сильвер уделила тому, что люди не способны так справляться с перепадами температуры, как некоторые другие создания. Человечество достаточно слабое в этом плане. Подтверждают такую информацию перепады артериального давления. Позицию Эллис Сильвер другие исследователи раскритиковали.

Ирина Летинская
Новости по теме
Ученые подтвердили, что человечество попало на Землю со Звезд
Ученые подтвердили, что человечество попало на Землю со Звезд

Многие люди зачастую употребляют фразу «чувствую себя не на своей планете», это подтолкнуло ученых детально разобрать вопрос появления человечества, чем они

Ученые полагают, что люди не смогут защитить Землю от астероидов
Ученые полагают, что люди не смогут защитить Землю от астероидов

Ученые NASA полагают, что человечество беззащитно перед астероидами. У людей нет технологий, которые позволят остановить «убийцу динозавров».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости