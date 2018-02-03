Учёные: Люди появились на другой планете, а потом перебрались на Землю

Исследователь Эллис Сильвер в своём труде «Люди не с Земли»
заявила, что человечество появилось на другой планете, а потом перебралось на
Землю. По мнению эксперта, слишком различается физиология людей и других живых
существ, как сообщает VistaNews.
Эллис Сильвер отметила, что на Землю человечество попало,
прилетев на космических кораблях. К Солнечной системе люди направились, потому
что наша планета – очень плодовитая. Там ещё до того, как появился человек,
была весьма разнообразная биосфера. У людей совсем другой иммунитет по
структуре, определённые моменты физиологии и так далее. Есть отличия в
атмосфере, ландшафте и солнечном излучении.
Отдельное внимание Эллис Сильвер уделила тому, что люди не
способны так справляться с перепадами температуры, как некоторые другие
создания. Человечество достаточно слабое в этом плане. Подтверждают такую
информацию перепады артериального давления. Позицию Эллис Сильвер другие
исследователи раскритиковали.
Ирина Летинская