Астрофизики научились исследовать планеты за приделами Млечного Пути

В Университете Оклахомы астрофизики обнаружили множество планет за пределами Млечного Пути. С помощью микролинзирования учёные могут исследовать планеты на огромных дистанциях от Земли.

Открытие было сделано с помощью данных от Рентгенной обсерватории Чандра профессором физики и астрономии совместно со своими коллегами. Исследователи обнаружили новые планеты разных размеров, начиная Луны и заканчивая Юпитером.Американские эксперты рады данному событию, ведь это первый случай наблюдения планет за пределами галактики. С помощью анализа высоких частот сигнатуры и переработки данных для определения массы учёные смогли установить размеры планет. До сегодняшнего дня в мире официально считалось, что планет за пределами нашей галактики не существует. Специалисты намерены не останавливаться на достигнутом и продолжать новые исследования.