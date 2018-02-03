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| | Астрофизики научились исследовать планеты за приделами Млечного Пути

Астрофизики научились исследовать планеты за приделами Млечного Пути

Вчера, 16:44
В Университете Оклахомы астрофизики обнаружили множество планет за пределами Млечного Пути. С помощью микролинзирования учёные могут исследовать планеты на огромных дистанциях от Земли.

Астрофизики научились исследовать планеты за приделами Млечного Пути

 

Открытие было сделано с помощью данных от Рентгенной обсерватории Чандра профессором физики и астрономии совместно со своими коллегами. Исследователи обнаружили новые планеты разных размеров, начиная Луны и заканчивая Юпитером.

Американские эксперты рады данному событию, ведь это первый случай наблюдения планет за пределами галактики. С помощью анализа высоких частот сигнатуры и переработки данных для определения массы учёные смогли установить размеры планет. До сегодняшнего дня в мире официально считалось, что планет за пределами нашей галактики не существует. Специалисты намерены не останавливаться на достигнутом и продолжать новые исследования.
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