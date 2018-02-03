В небе над Ростовом заметили странный зелёный НЛО

В множестве социальных сетей 1 февраля появились множественные упоминания странного неопознанного летающего объекта, который жители Ростова-на-Дону видели в небе над городом. Некоторые граждане заверяют в связи увиденного НЛО с российским президентом.

Александр Вест

В соцсетях появились упоминания о том, что жители Ростова 1 февраля стали очевидцами невиданного зрелища: в небе над городом парило странное НЛО, которое имело свечение зелёного цвета. Некоторые жители Ростова уверяют, что инопланетяне не на шутку заинтересованы слежкой за российским президентом, поэтому время от времени появляются над городами России, разведывая обстановку. Также многие пользователи заметили, что часто НЛО замечают в тех местах, которые совпадают с маршрутом следования президента РФ в его разъездах внутри страны.Отметим, среди очевидцев данного явления были и те, которые предположили, что зелёная сфера, парящая в небе, принадлежит российским спецслужбам, препятствующим деятельности иностранных спутников.