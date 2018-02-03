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| | Археологи обнаружили шахматы XIV-XV веков на раскопках под Новгородом

Археологи обнаружили шахматы XIV-XV веков на раскопках под Новгородом

Сегодня, 14:34
В Великом Новгороде группа археологов, производящих раскопки, сумела обнаружить шахматные фигуры, выполненные из гагата. Эксперты утверждают, что возраст данной находки можно отнести к XIV–XV векам.

Археологи обнаружили шахматы XIV-XV веков на раскопках под Новгородом

 

Михаил Петров, являющийся официальным представителем Новгородского объединенного музея-заповедника, заявил о том, что раскопки проводились в Нижнем Новгороде в историческом центре на раскопе Дубошин II. Петров также уточнил, что набор шахматных фигур оказался не совсем полным, так как специалистам удалось обнаружить лишь около двух десятков фигур, а остальные были представлены лишь в виде не очень хорошо сохранившихся обломков. Михаил заявил, что в ближайшее время на раскопе Дубошин II пройдёт ряд дополнительных исследований, который может обнаружить дополнительные предметы, относящиеся к древней эпохе.

Шахматные фигуры были изготовлены старинными мастерами из так называемого «черного янтаря», которым называли издревле гагат.
Александр Вест
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