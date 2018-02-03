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| | Ученые: Громкий храп способствует развитию слабоумия

Ученые: Громкий храп способствует развитию слабоумия

Сегодня, 14:00
По словам ученых, громкий храп увеличивает угрозу развития слабоумия в три раза. Причиной этому выступает получение недостаточного количества кислорода мозгом человека. Эксперты настоятельно рекомендуют бороться с апноэ.

Ученые: Громкий храп способствует развитию слабоумия

 

Громкий храп увеличивает артериальное давление, из-за него люди набирают избыточную массу тела, поскольку организм не в состоянии самостоятельно противостоять чрезмерному стрессу, которой появляется по причине недосыпания. По мнению медиков, граждане зачастую недооценивают негативное влияние апноэ на организм. Ночной храп приводит к увеличению аварий на дорогах, поскольку водитель засыпает во время движения транспорта. Во всем мире признали, что апноэ ухудшает статистику ДТП.

Инженеры разработали специальные пластины, для носа, уменьшающие храп. В результате мозг получает достаточное количество кислорода и человек не столкнется с негативными последствиями данного неприятного явления. Согласно статистике, из-за апноэ происходит много инсультов, инфарктов, зафиксированы даже смертные случаи. Слабоумие тоже может являться следствием храпа.
Домбровский Сергей
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