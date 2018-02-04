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| | Учёные: Земля 13 тысяч лет назад пережила "огненный апокалипсис"

Учёные: Земля 13 тысяч лет назад пережила "огненный апокалипсис"

Сегодня, 06:40
Учёные из Чикаго смогли доказать тот факт, что около 13 тыс. лет назад на Землю попал огненный шар, который собственно и создал материки. Сейчас люди изучают их в школе, и думают, что такой вид Земля имела всегда.

Учёные: Земля 13 тысяч лет назад пережила "огненный апокалипсис"

 

В ходе анализа ледяных кернов позднего дриаса, которые нашли в грендланских ледниках, ученые пришли к выводу: в этот период произошел глобальный переворот климата. Свидетельствовало этому увеличение концентрации соли и пыли в керне. В находках позднего времени также нашли следы масштабных пожаров и обнаружили продукты горения (аммоний, оксид, ацетат).

По расчётам ученых в то время могло произойти полное разрушение озонового слоя или значительное ослабление его. Если бы озоновый слой стал проницаем, у людей возникли бы проблемы со здоровьем, из-за попадания лучей на тело. Эксперты смогли собрать огромное количество доказательств, что апокалипсис действительно произошел.

Действие разрушения не прошло незаметно: индейцы кловис культуры практически полностью перестали существовать, также и многие другие племена исчезли с поля зрения. В этот период резко начали вымирать многие животные, а они являлись пищей для людей, человечеству пришлось развивать земледелие. Первые симптомы глобального пожара учёные открыли для себя около 10 лет назад, исследуя древнее озеро в Мексике.
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