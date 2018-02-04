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| | Учёные нашли самую старую звезду Млечного пути

Учёные нашли самую старую звезду Млечного пути

Сегодня, 05:20
Испанские специалисты заявили о том, что им удалось обнаружить одну из самых древних звёзд в галактике Млечный путь. Возраст небесного светила экспертам удалось установить благодаря определения концентрации углерода и железа в звезде.

Учёные нашли самую старую звезду Млечного пути

 

Учёные из Испании объявили широкой общественности о том, что найденная ими звезда, которая получила обозначение J0815 + 4729, является самой древней в нашей галактике. Исследуя Млечный путь, специалисты заметили звезды, в составе которых содержалось крайне мало железа, а концентрация углерода в ней была довольно высокой. Данные показатели являются символом того, что это небесное светило появилось одним из первых в галактике Млечный путь.

Многие мировые учёные считают, что Большой взрыв, положивший начало существованию космоса со всем его содержимым, произошёл примерно 13,5 миллиардов лет назад. Испанские эксперты утверждают, что найденная звезда зародилась 300 миллионов лет спустя этого масштабного события.
Александр Вест
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