Сверхмассивные черные дыры ежегодно убивают по одной звезде – Ученые

Американские ученые из университета Колорадо пришли к выводу, что сверхмассивные черные дыры каждый год убивают примерно по одной звезде. Исследователи подчеркивают, что периодичность «убийства» диктуют общая активность космических тел и их местоположение.

Дарья Светозарова

Свою гипотезу эксперты подтвердили с помощью черной дыры из галактики Андромеда М31. Воспользовавшись компьютерным моделированием, астрономы отследили активность антисветила, обладающего средней скоростью расширения. Эксперимент показал, что даже при относительно слабом гравитационном поле сверхмассивные объекты могут уничтожать по одной звезде каждые 365 дней.Эксперты сообщили, что совокупная масса черных дыр, расположенных в пределах соседки Млечного Пути, достигает двухсот миллионов масс Солнца, но значение это не статично – оно увеличивается с каждым годом, оказывая влияние на общую гравитацию. Отмечается, что если черная дыра притянет к себе обычную звезду, та будет поглощена. При этом более крупные объекты могут быть подвержены различным сбоям, что повлияет на скорость поглощения. Однако на сегодняшний день это всего лишь гипотеза, поскольку отследить активность черных дыр с такого гигантского расстояния достоверно невозможно.