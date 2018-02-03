НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

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НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

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Ученые нашли признаки жизни на спутнике Сатурна

Сегодня, 13:14
Западные СМИ активно публикуют материалы, в которых эксперты рассуждают о наличии на спутнике Сатурна Титане акрилонитрила – органического вещества, способного участвовать в химических реакциях и биологических процессах.

Ученые нашли признаки жизни на спутнике Сатурна

 

Для науки обнаружение подобного элемента является настоящим открытием. По мнению некоторых специалистов, наличие акрилонитрила на Титане может свидетельствовать о зарождении жизни на спутнике. Более скептически настроенные эксперты не рекомендуют делать далеко идущих выводов по этому поводу, поскольку наличие такого вещества еще ничего не доказывает. Естественный спутник Сатурна знаменит своими метановыми озерами, появившимися из-за чересчур низких температур.

Вода на Титане присутствует исключительно в замороженном виде. Ученые не советуют называть наличие акрилонитрила признаком жизни, так как это может оказаться ложью. Обнаруженное вещество свидетельствует только о возможном осуществлении различных химических процессов, способствующих появлению биологических видов, но доказать это при нынешнем развитии технологий на Земле нельзя.
Домбровский Сергей
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