Ученые нашли признаки жизни на спутнике Сатурна

Западные СМИ активно публикуют материалы, в которых эксперты рассуждают о наличии на спутнике Сатурна Титане акрилонитрила – органического вещества, способного участвовать в химических реакциях и биологических процессах.

Домбровский Сергей

Для науки обнаружение подобного элемента является настоящим открытием. По мнению некоторых специалистов, наличие акрилонитрила на Титане может свидетельствовать о зарождении жизни на спутнике. Более скептически настроенные эксперты не рекомендуют делать далеко идущих выводов по этому поводу, поскольку наличие такого вещества еще ничего не доказывает. Естественный спутник Сатурна знаменит своими метановыми озерами, появившимися из-за чересчур низких температур.Вода на Титане присутствует исключительно в замороженном виде. Ученые не советуют называть наличие акрилонитрила признаком жизни, так как это может оказаться ложью. Обнаруженное вещество свидетельствует только о возможном осуществлении различных химических процессов, способствующих появлению биологических видов, но доказать это при нынешнем развитии технологий на Земле нельзя.